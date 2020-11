Nel corso delle prossime settimane il noto produttore cinese Oppo presenterà in veste ufficiale la sua nuova line-up di smartphone top di gamma. Stiamo parlando nello specifico dei prossimi device della serie Reno 5 e uno di questi, ovvero il prossimo Oppo Reno 5 Pro, sembra essere stato avvistato sul portale di benchmark Geekbench.

Oppo Reno 5 Pro in arrivo con un processore di casa MediaTek

I risultati benchmark del noto portale Geekbench ci hanno rivelato in queste ore alcune caratteristiche tecniche del prossimo smartphone di punta a marchio Oppo, il quale è stato registrato con il numero di modello Oppo PDSM00. Nello specifico, da questi risultati è emerso che a bordo di questo nuovo dispositivo ci sarà un processore di casa MediaTek e non un SoC targato Qualcomm. In particolare, sotto al cofano sembra che ci sarà il nuovo SoC MediaTek Dimensity 1000+, ovvero un processore octa-core da 2.0GHz con processo produttivo a 7 nm in grado di supportare il 5G e i display con refresh rate pari a ben 144Hz.

Dai risultati dei benchmark, sembra che come tagli di memoria saranno disponibili almeno 8 GB di RAM. La versione del software preinstallata, poi, sarà Android 11, ovvero l’ultima versione rilasciata da Big G. Oltre a questa variante Pro, comunque, nei piani dell’azienda c’è anche l’arrivo di una variante standard, ovvero il prossimo Oppo Reno 5. Quest’ultimo, secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, avrà anch’esso un processore di casa MediaTek. In questo caso, però, si tratterà di un SoC leggermente meno potente, cioè il SoC MediaTek Dimensity 800U.