L’emergenza sanitaria ha cambiato le nostre abitudini, anche quelle di acquisto. Negli ultimi mesi abbiamo preferito acquistare online, un po’ per salvaguardare la nostra sicurezza e quella dei nostri cari, evitando assembramenti e luoghi potenzialmente affollati; un po’ per convenienza. Spesso e volentieri, infatti, i negozi Online presentano offerte molto più vantaggiose.

Molte realtà locali, dunque, negli ultimi mesi si son viste costrette a spostare la propria vendita anche online, assumendo una forma ibrida. Da ciò ne è conseguita una forte crescita dell’e-commerce e la competitività in tutti i settori merceologici. Per emergere in uno scenario così agguerrito come quello dello shopping Online, dunque, non basta più semplicemente costruire un catalogo di prodotti in Rete. Piuttosto, occorre pensare ad una vera e propria strategia che apra le porte ad un e-commerce relazionale.

Occorre stimolare l’interesse degli utenti e l’interesse verso il proprio brand o prodotto. E non è sicuramente qualcosa che si apprende così, leggendo qualcosa in giro. L’imminente ottava edizione del Web Marketing Festival è l’occasione perfetta per chi ha intenzione di aprire un proprio e-commerce (o ne ha già uno) e vorrebbe conoscere quali sono le strategie ed i segreti di un’attività di successo.

Aprire un’attività online, tutti i segreti del successo al WMF

Il Web Marketing Festival è uno dei più importanti eventi al mondo dedicati al marketing digitale e sociale. L’edizione di quest’anno avrebbe dovuto prender vita in una forma mista, sia fisicamente per un numero ridotto di partecipanti che online nel rispetto della sicurezza e della salute di tutti.

Alla luce del nuovo DPCM, tuttavia, il WMF potrà essere seguito esclusivamente online: tutti gli eventi verranno trasmessi da Rimini e accessibili mediante il web. Si potrà passare da una sala formativa all’altra, ognuna delle quali rappresenta un evento a sé su temi legati all’innovazione digitale, all’imprenditorialità e al web marketing. Sul Mainstage sono attesi tanti ospiti come Philip Kotler e Christian Sarkar, Marcello Foa, Lirio Abbate, la famiglia Regeni, Giuseppe Civati, Siyabulela Mandela, Francesca Rossi di IBM, la giornalista d’inchiesta Floriana Bulfon e molti altri.

Oltre ciò, sarà possibile accedere all’Area Expo, allo Startup District e alla finale della Startup Competition più grande ed importante d’Italia. Il tutto comodamente e in completa sicurezza da casa.

Il Web Marketing Festival si terrà il prossimo 19, 20 e 21 novembre. Chi è interessato può acquistare il ticket di partecipazione direttamente sul sito ufficiale.