Web Marketing Festival, il grande evento torna in forma ibrida

La pandemia cambia ma non ferma. E così, dopo un’edizione svoltasi completamente online nel corso dell’estate, il più grande evento sull’Innovazione Digitale e Sociale si prepara ad un ritorno, questa volta in forma ibrida.

L’ottava edizione del Web Marketing Festival si terrà a Rimini il 19, 20 e 21 novembre in forma ibrida. Il numero di partecipanti che potrà assistere sul posto ai numerosi eventi di formazione, cultura ed intrattenimento è stato ridotto al fine di garantire il distanziamento sociale ed evitare grossi assembramenti di persone. Gli eventi verranno trasmessi in diretta per i partecipanti online, che potranno seguire l’evento da casa e in totale sicurezza.

Anche per questo secondo appuntamento l’agenda del Web Marketing Festival è più ricca che mai. Con oltre sessanta sale tematiche dedicate all’attualità, alla cultura, al business e al futuro, sono più di cinquecento gli ospiti attesi che terranno lezioni su temi molto importanti quali, per esempio, eSports, Gaming, Web Marketing, ONP, Cybersecurity, Intelligenza Artificiale, 5G, Robotica, IoT, Circular Economy, Social Media, Open Innovation, Blockchain, Automotive, Aerospace, Cyberbullismo, Sostenibilità, Health Tech, Imprenditorialità ed Editoria.

Non manca l’Area Expo in cui sarà possibile conoscere le più importanti realtà del mondo tecnologico e che offrirà diverse opportunità di networking. Il grande evento ospiterà anche la finale della Startup Competition, volta a premiare le realtà più innovative del momento. Il programma formativo del Web Marketing Festival è disponibile al sito ufficiale, insieme alla lista degli speaker. Occorre attendere ancora qualche giorno, invece, per l’agenda completa contenente tutti gli appuntamenti, le iniziative e gli eventi.

Il Web Marketing Festival è un’occasione da non perdere per informarsi, aggiornarsi e crescere nel settore digitale. Grazie al nostro coupon, poi, è possibile acquistare il ticket di partecipazione ad un prezzo scontato. Basta inserire il codice “mediawmf20” nel campo “sconti” dopo il login e cliccare sulla voce “riscuoti“. Affrettatevi, però, perché lo sconto è valido solo fino al prossimo 29 ottobre!