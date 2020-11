Bennet sorpassa le dirette concorrenti in un momento storico molto delicato per i rivenditori di elettronica, con il lancio di un volantino veramente accattivante, intrigante e ricco di prezzi convenienti.

Tutti gli acquisti possono essere completati esclusivamente nei punti vendita sul territorio italiano, è bene sottolineare quanto lo sconto non sia attualmente disponibile sul sito o altrove. Il prodotto che si deciderà di acquistare, inoltre, porterà con sé una garanzia della durata complessiva di 24 mesi, affiancata dall’essere no brand, ovvero riceverà tutti gli aggiornamenti direttamente dal produttore, non da uno specifico operatore telefonico.

Bennet: con il SottoCosto il risparmio è per tutti

Il risparmio è davvero per tutti con l’ultimo SottoCosto reso disponibile direttamente da Bennet, una campagna promozionale che punta a soddisfare i desideri più reconditi dell’utente medio, pronto a tutto per acquistare specifici modelli di smartphone.

Il primo terminale da scegliere è sicuramente l’Apple iPhone 11, un top di gamma del 2019 (inferiore alle versioni Pro e Max), pronto per essere scelto dalla maggior parte di noi dato il prezzo attuale di 649 euro. La cifra può apparire ancora abbastanza elevata, ma considerata la caratura del modello e l’appeal dell’azienda di Cupertino, non possiamo che ritenerlo più che soddisfacente.

Gli sconti del volantino Bennet non terminano naturalmente qui, sono disponibili anche altri prodotti in promozione, come Samsung Galaxy S10 Lite, Huawei P40 Lite E o addirittura Huawei P Smrt 2019, tutti proposti a prezzi inferiori ai 399 euro.