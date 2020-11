Tenorshare 4uKey for Android è un software disponibile per Windows che potrà tornare davvero molto utile in situazioni estreme, o comunque in tutti quei momenti in cui, anche senza una motivazione in particolare, non potrete sbloccare il vostro smartphone.

Il programma può essere acquistato direttamente dal loro sito ufficiale, ad un prezzo di 29,99 euro per una licenza di un mese (su 5 dispositivi ed 1 PC), di 39,99 euro per un anno o di 49 euro per la licenza a vita, ed è compatibile solo con il sistema operativo Windows (no Mac OS).

I suoi utilizzi sono sostanzialmente un paio, rimozione della scherma di blocco dello smartphone Android, e rimozione del blocco FRP dei modelli Samsung.

Avete acquistato un terminale ed il venditore non ha resettato le impostazioni? o più semplicemente non ricordate la password di sblocco? con Tenorshare 4uKey for Android potrete rimuoverla in pochissimi passi, basterà collegarlo al PC ed attendere qualche minuto. Il sistema è funzionante con PIN, password, pattern ed impronte digitali.

Il blocco FRP (acronimo di Factory Reset Protection), invece, è un ulteriore sistema di protezione che alcuni produttori hanno deciso di applicare ai propri modelli, per evitare che in caso di smarrimento del device, una persona non autorizzata possa resettarlo. Il tool richiede la verifica dell’account di Google, prima poter effettivamente procedere con la reimpostazione alla condizione di fabbrica. Con Tenorshare 4uKey for Android è possibile aggirarlo in pochissimi minuti, è compatibile con gli smartphone Samsung di ultima generazione (tra cui i Galaxy S20) e potrete accedere al device senza problemi o pensieri.

Tenorshare 4uKey for Android: come funziona

Il funzionamento del software non potrebbe essere più semplice, l’interfaccia è ben fatta ed intuitiva. Una volta avviato, e dopo aver collegato via cavo il dispositivo da modificare, viene visualizzata una schermata con due riquadri che permetteranno di accedere alle funzioni appena descritte.

Scegliendo lo sblocco e la rimozione della password/PIN/impronte, dovrete semplicemente attendere qualche minuto per il completamento, ricordando che verranno cancellati tutti i dati presenti sul dispositivo. Dopo averlo testato a fondo su vari modelli, possiamo dire che funziona davvero molto bene, è rapido ed affidabile.

Nel caso in cui, invece, vogliate rimuovere il blocco FRP, è necessaria qualche precauzione. Prima di tutto, come prima, il dispositivo verrà resettato completamente, inoltre è previsto l’aggiornamento all’ultima versione di Android, raccomandando una carica della batteria almeno al 50%. L’operazione è leggermente più complessa, nonostante ciò i tempi di attesa sono ridotti e l’esito è sempre assicurato.

Tenorshare 4uKey for Android: conclusioni

In conclusione Tenorshare 4uKey for Android è un ottimo software per Windows che vi aiuterà a superare situazioni veramente molto complicate, dal quale difficilmente sareste in grado di uscirne. Sul loro sito web, raggiungibile a questo link, è possibile anche scaricarne una versione di prova per testarne appieno le funzionalità.