Non manca molto all’arrivo ufficiale della PS5 sul mercato. In alcuni paesi arriverà prima, come negli Stati Uniti. Nonostante la pandemia in corso, più di qualcuno si è preso la briga di andare in determinati negozi dove erano presenti console da esposizione che si potevano provare. In uno di questi negozi è successo qualcosa di allarmante, anche se forse non troppo.

Non si capisce dopo quanto tempo, probabilmente qualche ora, una PS5 si è spenta mentre un ragazzo stava giocando. Prima di spegnersi del tutto è venuto fuori un messaggio che avvertiva che la console si era surriscaldata troppo.

“Your PS5 is too hot. Turn off your PS5, and wait until the temperature goes down“, semplicemente “La tua PS5 è troppo caldo. Spegni la tua PS5, e aspetta finché la temperature non si abbassa.”

PS5: surriscaldamento

Ovviamente non è una bella, soprattutto di fronte ai clienti. Le possibilità dietro a quanto successo possono essere diverse. Potrebbe essere che l’unità in questione era difettata e in tal caso c’è ben poco da fare. Un’altra possibilità, molto più grave, è che in determinate condizioni la PS5 ha qualche problema a raffreddarsi. L’ultima possibilità, quella anche forse meno grave, è legata al modo in cui è stata esposta.

La console si trovava all’interno di una piccola vetrinetta chiusa in vetro. Lo spazio all’interno era molto poco andando quindi a ridurre di molto la circolazione dell’aria. In sostanza, l’aria calda usciva e veniva sostituita da altra aria calda senza possibilità alcuna di raffreddarsi. Al momento non è dato sapere con certezza cosa è successo e si dovranno aspettare le prime recensioni dei clienti.