Come sempre, uno smartphone non fa in tempo ad arrivare sul mercato che già si inizia a parlare del modello seguente. Succede anche in questo caso. OnePlus ha presentato gli 8T e ora le prime notizie relative alla serie OP 9 sono trapelate. Questi sono i numeri dei modelli che ci si aspetta: modello base LE2110, modelli Pro LE2117/2119/2120 e modello misterioso LE2127.

Al momento, ovviamente in ogni caso, si sa poco delle specifiche tecniche dei suddetti, ma qualcosa è già stata detta. Per quanto riguarda il processore alla base, si va a colpo sicuro affermando che saranno alimentati dallo Snapdragon 875 di casa Qualcomm.

Il display di tutti modelli sarà un pannello AMOLED dotato di un foto centrale per la fotocamera. La frequenza di aggiornamento del suddetto sarà di 144Hz. La batteria, al momento la taglia non è nota, sarà supportata da una ricarica wireless da 40W e una cablata che raggiunge i 65W.

OnePlus 9: il futuro top di gamma

Sembra un’inezia, ma il punch hole centrale è stato finora appannaggio di Samsung che però adesso sembra aver deciso di prestare il design anche ad altri produttori, come in questo caso OnePlus. Si tratta addirittura di un marchio registrato, l’Infinity-O. C’è da dire che il primo a poter sfruttare non sarà OnePlus, ma Vivo con l’X60 Pro.

Altre informazioni sui modelli della riguardano la certificazione IP68 per tutti, il supporto alla tecnologia NFC e doppi altoparlanti stereo. Ci si aspetta molto altro, ma considerando quanto manca alla presentazione ufficiale, è già un nutrito gruppo di notizie.