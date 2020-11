Il Mate 40 Pro non è ancora arrivato in Europa, ma presto lo farà. Si tratta dell’ultima ammiraglia di Huawei, e visto come sta andando la situazione con gli Stati Uniti, potrebbe essere l’ultima per molto tempo. Apparentemente, il primo paese a iniziare i preordini sarà la Russia, dopo l’Italia, a partire dal 10 novembre; chi lo farà, fino al 19 novembre, riceverà in regalo un paio di Freebuds Pro.

Un aspetto particolare che va sottolineato è il fatto che in Russia il Mate 40 Pro costerà 90.000 RUB, che tradotto a una valuta a noi conosciuta, si tratta di 970 euro. È una differenza notevole rispetto al prezzo per il resto del continente, soprattutto per i paesi a ovest, basti pensare che anche solo gli auricolari in regalo hanno un valore di 180 euro.

Proprio in Germania, le spedizioni inizieranno il 13 novembre con un prezzo assai diverso rispetto a quello russo, ovvero 1.200 euro. Anche in questo caso c’è però un regalo ovvero Huawei Sound X, un altoparlante intelligente da 350 euro.

Mate 40 Pro pronto a sbarcare in Europa

Lo stesso regalo vale anche per il Regno Unito e vale anche il giorno di arrivo, ma il prezzo sarà leggermente diverso. Verrà venduto con un prezzo base di 1.100 sterline che convertite diventano più di 1.200 euro, poco di più, ma sempre di più. Sarà lo stesso prezzo per il mercato francese, 1.220 euro, ma l’arrivo in questo caso è previsto un giorno prima, il 12 novembre.

Infine parliamo dell’Italia. Il prezzo risulta identico, 1.220 euro, molto più alto rispetto al modello per la Russia, ma con allo stesso tempo sempre le Freebuds Pro. L’arrivo è previsto tra un paio di giorni.