Operatori Telefonici: arrivano gli aumenti di Vodafone, TIM e Tiscali

Ultimamente gli operatori telefonici come TIM, Vodafone e Tiscali stanno facendo parlare di sé per delle rimodulazioni alle tariffe non indifferenti provocando il disaccordo degli utenti già iscritti. Il discorso cambia completamente se parliamo invece della compagnia Iliad, la quale non ha mai effettuato rimodulazioni in anni ed anni della sua esistenza. Ecco tutte le promozioni aggiornate comprese degli ultimi aumenti.

Operatori Telefonici: Vodafone, TIM e Tiscali danno libero sfogo agli aggiornamenti Per quanto riguarda la compagnia telefonica TIM ci sono delle rimodulazioni piuttosto evidenti. Essa ha “gonfiato” le tariffe di 1,99 euro, affiancando la scelta con dei regali tattici a scelta: il primo sono minuti illimitati a vita, il secondo 20GB di traffico in 4G Invece, per quanto concerne l’operatore rosso Vodafone, già dal mese di maggio aveva preannunciato dei cambiamenti evidenti. Questo ha affermato: “A partire dall’8 Dicembre 2019, il costo della tua offerta Unlimited + aumenterà di 2,99 euro al mese. Consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrirti sempre la massima qualità dei nostri servizi. Per maggiori informazioni vai su voda.it/info. Ti ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto, se non accetti tale modifica hai diritto a recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il tuo numero. Non vi saranno penali nè costi di disattivazione fino al 7 dicembre 2019, ossia fino all’ultimo giorno di validità delle precedenti condizioni, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali“. Concludiamo con Tiscali. Questo ha apportato delle modifiche principalmente sull’attivazione automatica della tariffa Mobile Smart. L’aumento sarà di 2,99 euro al mese e gli utenti potranno servirsi di 60 minuti extra, 10 SMS e 1 Giga di internet in 4G.