WindTre riesce a catturare l’attenzione del consumatore attento al risparmio, e sempre alla ricerca di un bundle di alto livello, ad un prezzo relativamente basso, con il lancio della Go 70 Fire+.

La promozione risulta essere disponibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, oltre che essere accessibile in via esclusiva dai clienti in uscita da un MVNO, quindi un operatore virtuale, dal quale però troviamo esclusi Kena Mobile, ho.Mobile e Very Mobile.

Nel momento in cui la Go 70 Fire+ verrà richiesta, il consumatore dovrà pagare 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, su cui obbligatoriamente portare il numero originario. Compiuto questo primo passo, poi la strada appare essere tutta in discesa, infatti non sono presenti vincoli contrattuali di durata, ed inoltre è previsto un canone fisso estremamente ridotto, corrispondente a soli 6,99 euro al mese. Questi dovrà essere versato tramite credito residuo della SIM, non conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile.

WindTre: la promozione fa sognare gli utenti

All’interno dell’offerta di WindTre trovano posto comunque tantissimi contenuti interessanti, in particolar modo il cliente potrà godere di illimitati minuti da poter utilizzare verso ogni numero in Italia, affiancati da 200 SMS da inviare ad altrettanti utenti, per finire con 70 giga di traffico dati alla massima velocità possibile.

L’attivazione, come specificato in precedenza, è possibile in tutti i punti vendita in Italia, ricordando comunque che la massima velocità di navigazione disponibile corrisponde esattamente a 600Mbps in download.

Al momento non è stata fornita una data di scadenza della promozione stessa.