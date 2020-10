Netflix è sicuramente la piattaforma di streaming più conosciuta e adoperata sul pianeta, il noto sito californiano infatti, ha conquistato una platea di utenti davvero vastissima grazie al suo catalogo super aggiornato e sempre ricco di tutti i contenuti più appetibili disponibili.

Ovviamente però, di questa popolarità, sono alla luce anche utenti non propriamente raccomandabili, i quali elaborano strategie ad-hoc per frodare gli utenti comuni e provare a portarsi a casa o il loro account o addirittura il denaro depositato sulle loro carte di credito, sfruttando appunto il buon nome della piattaforma di streaming.

Fate attenzione a questa mail

Ultimamente sta circolando in rete una mail ingannevole che appunto sfrutta il buon nome di Netflix per cercare di derubarvi, si tratta di un piccolo avviso che vi invita a procedere ad aggiornare il vostro metodo di pagamento per un problema di registrazione.

Cliccando sul link in basso verrete reindirizzati verso una fala pagina di Netflix dove vi verranno chiesti nuovamente i dati della carta, se procederete il destino del vostro denaro sarà segnato.

Infatti i truffatori potranno tranquillamente procedere a registrare i vostri dati legati alla carta per poi usarli comodamente per svuotare il vostro conto in banca.

Il nostro consiglio è quello di non credere mai alle mail con questa impostazione, dal momento che spesso per non dire sempre, si tratta di mail fraudolente fatte appositamente per derubarvi, se avete dei dubbi, chiedete al servizio clienti che vi darà tutte le delucidazioni necessarie, siate cauti e soprattutto con occhio scettico.