La stagione 4 di Fortnite ha portato tutti i tipi di sfide Marvel nel battle royale. Richiedono tutti un oggetto speciale, una delle armi mitiche che fornisce ai giocatori abilità speciali, che può essere difficile da ottenere. Questa guida ti mostrerà un modo semplice per completare queste sfide e guadagnare ulteriore esperienza per aiutarti a superare il lungo grind della stagione 4.

Eccovi una guida con consigli utili nell’aiutarvi a completare le sfide Marvel

Marvel Knockout, la modalità Death Match a squadre a tempo limitato aggiunta a Fortnite insieme alla Stagione 4, è il modo migliore per completare queste sfide. La modalità ti offre automaticamente abilità selezionate, tra cui Silver Surfer Board, Iron Man Repulsor Gauntlet’s, Groot’s Ball e altro durante le partite. Rende molto più facile completare queste sfide.

Ci sono una serie di sfide Marvel e altre sono destinate ad arrivare poiché la stagione 4 è stata estesa oltre il solito periodo di 10 settimane. Ecco alcune sfide delle settimane precedenti:

. Infliggi danni dopo aver colpito un avversario con Storm’s Whirlwind Blast

. Infliggi danni dopo aver respinto un avversario con l’onda d’urto cinetica di Black Panther

Trovare le armi mitiche nelle normali partite di battle royale (che si trovano nei droni di rifornimento ai Quinjets o uccidendo gli eroi sparsi sulla mappa) è difficile. Anche quando li ottieni, probabilmente non infliggerai abbastanza danni per completare una sfida prima che la partita finisca. Ecco perché Marvel Knockout è utile.

Giocare a Marvel Knockout ti aiuterà anche a finire le schede perforate, che ti danno 15.000 punti esperienza un pop. Ci sono carte perforate per ogni abilità dell’eroe, da Storm’s Whirlwind Blast agli Arcane Gauntlets del Dr. Doom, che ti assegneranno decine di migliaia di punti esperienza se giochi abbastanza. È facile salire di livello tre o quattro volte dopo aver giocato per un breve periodo.

Marvel Knockout non è al momento disponibile. È stato sostituito da Rally Royale e poi dall’evento Halloween Fortnitemares, ma tornerà. Epic Games ha detto che ci sarebbero stati altri tre tornei Marvel Knockout come quello che lo studio ha ospitato con la nuova skin di Daredevil. I prossimi tornei potrebbero includere Black Panther, Venom o Ghost Rider.