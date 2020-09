L’ultimo aggiornamento di Fortnite è stato rilasciato la scorsa notte, portando cambiamenti sorprendenti e piuttosto massicci all’isola battle royale. L’aggiornamento fa parte del Capitolo 2 del gioco – Stagione 4 e del relativo crossover con supereroi Marvel. Come previsto, l’aggiornamento apporta grandi cambiamenti che coinvolgono i personaggi appena arrivati ​​del gioco.

I giocatori hanno perso una destinazione popolare, ma ne è valsa la pena considerando cosa l’ha sostituita. Il popolare POI “Frenzy Farms” in Fortnite è stato sostituito da Stark Industries, la società appartenente a Tony Stark, alias Iron Man. Questo è un nuovo enorme POI che include una mappa più ampia dello stato di New York, che offre ai giocatori nuovi paesaggi da esplorare e nuovi edifici da razziare.

Fortnite aumenta la sua collaborazione con Marvel

Per ragioni molto ovvie, Epic chiama questo aggiornamento “Stark Industries”. Il POI di Stark Industries non è l’unica aggiunta sorprendente al gioco, che include anche nuove armi mitiche che i giocatori possono impugnare. Se pensavi che le spade laser dell’ultimo grande crossover fossero impressionanti, aspetta di utilizzare il Mjolnir di Thor, un oggetto mitico che può colpire gli avversari con un’enorme ondata di energia.

Fortnite ha anche inserito nel gioco la tuta di Iron Man, consentendo a chi le utilizza di lanciarsi in aria. I giocatori possono mostrare le loro abilità da supereroe nella nuova modalità Marvel Knockout, una svolta rispetto al precedente gameplay di Operation: Knockout. L’aggiornamento non finisce qui, però: accanto a Stark Industries e alle nuove armi mitiche ci sono i droni nemici schierati da Galactus. Questi droni hanno lo scopo di raccogliere il bottino, ma si trasformeranno anche in un’arma se il giocatore li sconfigge e li disattiva. I giocatori che non riescono a raccogliere rapidamente un drone disattivato verranno invece colpiti da un’esplosione.