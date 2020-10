ho. Mobile, operatore virtuale gestito da VEI società controllata al 100% da Vodafone, ha deciso di aprire in commercializzazione l’offerta tariffaria ricaricabile a 6.99 euro al mese.

Questa offerta è attivabile in alcuni punti vendita fisici se si attiva una nuova SIM ricaricabile con un nuovo numero. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla nuova offerta.

ho.Mobile: nuova offerta per i nuovi utenti a 6.99 euro al mese

L’offerta da 6.99 euro al mese comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G con velocità massima fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload.

Il cliente deve sostenere una ricarica minima per pagare il primo mese anticipato dell’offerta e il costo di attivazione di 9.99 euro che comprende anche il costo della nuova SIM ricaricabile. In dettaglio sono 0.99 euro per il costo della nuova SIM e 9 euro per il costo di attivazione. Il cliente che riesce ad attivare questa offerta potrà utilizzarla anche in Roaming all’interno dell’Unione Europea alle stesse condizioni nazionali e con un limite al traffico dati utilizzato ogni mese di 3.3 Giga.

L’offerta a 6.99 euro al mese per i nuovi numeri è attivabile nei punti vendita aderenti ed è disponibile anche una locandina con il claim dedicato: “ho. una promo da urlo!” ricordando la festa di Halloween. L’offerta è in commercio fino a nuova comunicazione, quindi non si conosce una data certa fino a quando sarà disponibile. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.