Iliad non smette mai di stupire i suoi utenti ed è sempre pronta a garantire al grande pubblico importanti occasioni e vantaggi. La dimostrazione è recente: nei primi giorni di Ottobre, infatti, il provider francese ha lanciato la tariffa in edizione limitata Flash 100, che prevedeva minuti, SMS illimitati più 100 Giga internet a soli 9,99 euro.

Non più disponibile a listino la Flash 100, le ricaricabili più vantaggiose del gestore francese sono ora le classiche Giga 50 e la storica Giga 40. Tutti gli abbonati che andranno ad attivare una SIM con queste tariffe riceveranno anche tre novità gratuite.

Iliad, servizi gratis con ogni offerta: ecco le tre novità per i clienti

Una delle principali peculiarità delle offerte di Iliad è la presenza di un’opzione per le telefonate gratuite nei paesi esteri. I clienti del provider potranno quindi comunicare liberamente con partenti ed amici fuori dalle mura nazionali senza costi extra rispetto a quelli previsti dalla tariffa di riferimento. Le chiamate a costo zero sono previste in oltre sessanta nazioni in giro per il mondo.

Con Iliad anche la segreteria telefonica è a costo zero. Il gestore transalpino, in questo aspetto, si distingue nettamente da TIM, Vodafone e WindTre. Gli utenti di Iliad, quindi, quando dovranno ascoltare una registrazione lasciata in segreteria non concorrono in costi aggiuntivi per la propria ricaricabile.