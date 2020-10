A breve usciranno i nuovi iPhone 12 nelle due varianti da 6,1 pollici. Quello che tutti sanno e che non sono a buon mercato, quindi potrebbero non essere accessibili a tutti. Ciononostante, Amazon potrebbe venirvi in contro per acquistare il nuovo dispositivo di Apple tramite un pagamento a rate. Scopriamo di seguito come funziona.

Amazon tempo fa consentiva i pagamenti a rate, tuttavia ora sono differenti. Per alcuni prodotti, infatti, è possibile avere un pagamento a rate senza nessuna commissione. Diciamo che è una sorta di finanziamento immediato, dove l’utente pagherà l’oggetto in soli 5 mesi, senza alcun interesse. Detto più semplicemente, se un oggetto costa 500 euro, potrete pagarlo in 5 rate da 100 euro. La prima rata vedrà il suo addebito alla spedizione, e poi le successive a 30, 60, 90 e 120 giorni.

Come accennato prima, anche per iPhone 12 c’è la disponibilità di acquisto con questo sistema. Sulla pagine dell’iPhone 12, vedremo la scritta “5 rate mensili da”.

iPhone 12 su Amazon è acquistabile a rate anche con Postepay

Una cosa da notare è che il pagamento a rate di Amazon può essere usato solo per l’acquisto di un Prodotto di ciascuna Categoria di prodotti e massimo tre Dispositivi di ciascuna Famiglia di dispositivi presenti nel tuo carrello. Una volta effettuato l’acquisto di un prodotto o di un dispositivo, sarà possibile acquistare a rate mensili un ulteriore prodotto o dispositivo della stessa Categoria o Famiglia solo nel momento in cui tutte le rate del precedente piano di pagamento sono state saldate.

L’acquisto a rate potrà avvenire anche con carta prepagata, ammesso che noi siamo residenti in Italia e abbiamo un account Amazon.it attivo da almeno un anno. Si potrà acquistare iPhone 12 anche con Postepay. Come? Amazon preleverà il costo di ciascuna rata sul metodo di pagamento che abbiamo usato per fare l’acquisto. Nel caso in cui non sarà possibile completare l’addebito, Amazon userà qualsiasi altra carta registrata sul proprio account.