Esselunga non ha assolutamente paura di MediaWorld, per rilanciare la sfida alle dirette concorrenti del settore della rivendita di elettronica, l’azienda ha deciso di proporre uno sconto speciale sull’acquisto di un videogame assolutamente di ultima generazione.

Attiva fino al 28 ottobre, esclusivamente nei punti vendita nazionali, la campagna promozionale attira l’interesse per l’ottimo prezzo applicato sul singolo prodotto. L’acquisto non può essere completato online sul sito, ed allo stesso tempo, il prezzo indicato è da considerarsi valido fino ad esaurimento scorte; nell’eventualità in cui queste dovessero esaurirsi, prima della scadenza del volantino, non si potrà più acquistare il prodotto.

Esselunga: il risparmio è ottimo grazie a questo sconto

Come le solite offerte tech di Esselunga, anche la corrente è riservata esclusivamente su un singolo prodotto, in questo caso parliamo di Fifa 21, il nuovo episodio del gioco di simulazione calcistica più apprezzato al mondo.

La versione attualmente disponibile prevede l’upgrade gratuito a PS5, ciò sta a significare che se in un secondo momento l’utente deciderà di acquistare la futura console Sony, non sarà costretto a pagare alcunché per giocare con Fifa 21.

Il suo prezzo finale di vendita è uno dei punti di forza, costa solamente 49,90 euro, con la promessa, da parte di Electronic Arts, di un gameplay completamente rinnovato, e mirato esclusivamente a valorizzare la fantasia, nonché le abilità complessive del gamer in sé.

Il volantino Esselunga, come specificato in precedenza, è attivo fino al 28 ottobre.