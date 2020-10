Le offerte Unieuro attivate in questi giorni coinvolgono tantissime categorie merceologiche, e merce in generale, gli utenti si ritrovano a poter accedere ad un buonissimo numero di prodotti a prezzi più che abbordabili.

A differenza delle vecchie campagne promozionali, in questo caso gli acquisti possono essere completati solamente sul sito ufficiale, con spedizione gratuita sia in negozio che presso il proprio domicilio. Nell’eventualità in cui si scegliesse questa seconda opzione, ricordiamo comunque che per non pagare la consegna sarà necessario superare almeno i 49 euro di spesa. Su tutti gli acquisti, infine, è previsto un extra sconto del 5%, applicato direttamente nel carrello.

Unieuro: occhio allo sconto, i prezzi sono bassissimi

Da Unieuro è necessario prestare la massima attenzione agli sconti applicati sugli smartphone, a conti fatti rappresentano un buonissimo risparmio per l’utente che vuole puntare alla fascia media del mercato della telefonia mobile.

I migliori modelli in promozione restano sicuramente Samsung Galaxy A30s, disponibile a 199 euro, Galaxy A51 a 259 euro, Galaxy A10 a 129 euro, Galaxy A21s a 149 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 249 euro, Samsung Galaxy A71 a 327 euro, Galaxy S10 Lite a 499 euro, Xiaomi Mi Note 10 Lite a 279 euro o Redmi Note 8T a 169 euro.

Nell’eventualità in cui si decidesse di acquistare un top di gamma, del calibro ad esempio di un Samsung Galaxy S20+, il prezzo finale si aggira attorno agli 899 euro, con possibilità di ricevere uno sconto ulteriore di 100 euro.

Il volantino Unieuro lo potete sfogliare nel dettaglio a questo link.