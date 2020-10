Coop e Ipercoop stanno facendo di tutto per attirare l’attenzione dei consumatori che, al giorno d’oggi, si ritengono pronti per acquistare un nuovo prodotto tecnologico. I prezzi sono ottimi, e soprattutto risultano essere validi in ogni punto vendita in Italia.

Come per tutte le precedenti campagne promozionali, anche in questo caso gli acquisti non potranno essere effettuati online sul sito, bensì saranno raggiungibili in esclusiva in negozio. I prodotti commercializzati sono con garanzia legale della durata di 24 mesi, e soprattutto sono, solamente nel caso degli smartphone, in versione no brand (quindi gli aggiornamenti vengono rilasciati dal produttore).

Coop e Ipercoop: le offerte vogliono entusiasmare

Le offerte del volantino Coop e Ipercoop vogliono assolutamente entusiasmare, sebbene le aziende abbiano deciso di puntare direttamente verso la fascia bassa del mercato della telefonia mobile, giocandosi il tutto e per tutto con il Samsung Galaxy A40.

La sua scheda tecnica denota una certa insicurezza nella qualità generale, a conti fatti si potranno mettere le mani su un dispositivo da 5,9 pollici con display superAMOLED, affiancato da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, ma allo stesso tempo in grado di garantire potenza con un buonissimo processore octa-core. Il comparto fotografico rappresenta forse il suo tallone d’Achille, solamente 2 sensori posteriori con un principale da 16 megapixel.

Indipendentemente da tutto, il prezzo è ottimo, si potranno spendere solamente 179 euro per il suo acquisto. I dettagli li trovate sul sito ufficiale.