TIM vuole essere protagonista principale nel campo della telefonia da qui al prossimo inverno. Il provider italiano in queste settimane deve però darsi da fare per contrastare l’avanzata di Iliad nel mercato italiano, un’avanzata sempre più impetuosa. Al fine di competere con il provider francese, il gruppo commerciale di TIM ha pensato a due offerte low cost per il grande pubblico.

TIM, due tariffe a meno di 10 euro per contrastare Iliad

La migliore tariffa che TIM ha previsto per queste settimane autunnali è senza dubbio la Supreme New. Il pacchetto di consumi per la suddetta offerta prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, con l’aggiunta di 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo è di 5,99 euro ogni trenta giorni con contributo di attivazione pari a 10 euro. La promozione si rivolge a tutti gli utenti che effettuano cambio rete da Iliad ed operatori virtuali.

In alternativa a Supreme New, chi è intenzionato ad acquisire una SIM con TIM può avvalersi della Steel Pro. I consumi di questa promozione sono sempre gli stessi con telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili senza limiti e con 50 Giga per il traffico di rete internet 4G. Il prezzo però è leggermente superiore: 7,99 euro per chi effettua il passaggio di rete da Vodafone o WindTre.