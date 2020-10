Dei tanti servizi che nel corso del tempo Google ha mandato prematuramente al cimitero, l’addio di Play Musica è il meno improvviso, essendo stato annunciato ormai da tempo, ed ora il giorno della sepoltura è finalmente/purtroppo giunto.

L’applicazione per dispositivi mobili e sul web ha web non è infatti più disponibile. Su Android, se provate ad avviare Play Music, sarete accolti da una splash screen che poi si trasforma nel logo di YouTube Music, mentre sul web verrete invitati a trasferire account e libreria su YouTube Music. Scopriamo insieme come trasferire la propria raccolta musicale.

Google: addio per sempre a Play Musica

La procedura è semplicissima: bastano un paio di clic e consigli, brani piaciuti e non, acquisti e caricamenti e raccolta personale saranno tutti portati su YouTube Music. Ovviamente potrebbe volerci qualche ora per completare il trasferimento, ma farà tutto in automatico una volta avviato il procedimento. Al termine riceverete una email e/o una notifica sull’applicazione, per avvisarvi che il trasferimento è completo.

Se non voleste trasferire nessuna raccolta, avrete anche le opzioni per scaricare la raccolta musicale, e per eliminare la cronologia dei consigli e la raccolta stessa. E con questo, si conclude la storia di Play Musica. Speriamo che quella di YouTube Music abbia un corso diverso, e che magari Google prenda in considerazione anche l’applicazione per Android Auto.

Qualche giorno fa vi abbiamo anche parlato di un nuovo aggiornamento ad Android Auto per il quale non si possono reperire ulteriori informazioni in merito a tempistiche e/o eventuali ulteriori integrazioni. Possiamo però anticipare che il prossimo rilascio potrebbe contenere la lettura dei parametri auto, novità grafiche in arrivo per gli ipovedenti, permessi che evitano la chiusura random di Android Auto, Compass Mode e molto altro.