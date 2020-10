WindTre continua ad essere al centro del mercato della telefonia nazionale. Il provider che ha avuto le sue origini dall’unione dei brand Wind e 3 Italia già in questi primi mesi ha dimostrato il suo potenziale. Dalla primavera ad oggi si sono alternate una serie di iniziative low cost, molto vantaggiose per contenuti e per prezzi.

Uno degli obiettivi di WindTre è far breccia in un pubblico particolarmente strategico, quello dei giovani. La competizione del provider, in questo campo, è con TIM e con la sua offerta Young Student Edition.

WindTre, le grandi offerte d’autunno per Under 30 ed Under 20

Per questa platea di utenti WindTre ha pensato non ad una ma bensì a due iniziative: WindTre Young e Student. Ambedue le iniziative si possono attivare online, sul sito internet del gestore.

La WindTre Young è la promozione base pensata per tutti gli utenti che hanno meno di 30 anni. Questa tariffa mette a disposizione del pubblico chiamate illimitate da effettuare verso tutte le utenze telefoniche in Italia più 40 Giga per navigare in internet sotto rete 4G. Il costo previsto per i clienti è di 11,99 euro.

Gli under 20, invece, oltre a questa tariffa ora presentata avranno anche l’opportunità di attivare la WindTre Student. Le soglie di consumo per questa promozione confermano la presenza di minuti senza limiti verso i numeri fissi e mobili e prevedono anche 80 Giga per connessione web. Il costo è di 9,99 euro, ma solo per gli abbonati che attiveranno la formula di pagamento Easy Pay, la fatturazione con carta di credito o conto corrente.