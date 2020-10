WindTre è da tempo al centro del mercato della telefonia nel nostro paese. Il provider arancione nelle scorse settimane ha messo a disposizione di tutti i suoi clienti alcune offerte molto interessanti, sia per quanto concerne la telefonia fissa sia per quanto concerne la telefonia mobile. In questo ultimo campo, oltre alle ricaricabili low cost, WindTre sta proponendo agli abbonati anche nuovi servizi esclusivi.

WindTre lancia le eSIM: ecco costi e metodo di utilizzo

Ovviamente, gli utenti si attendono a stretto giro la novità più importante: quella sulla sperimentazione del 5G. Nel mentre però WindTre si gioca una carta determinante per sconfiggere nel breve termine la concorrenza di TIM, Vodafone ed Iliad.

Gli utenti del gestore arancione, infatti, avranno la possibilità di attivare, in sede di attivazione di nuova linea, le cosiddette eSIM. WindTre garantisce quindi ai suoi consumatori la possibilità di operare con schede virtuali su smartphone di ultima generazione Android e sugli ultimi modelli di iPhone. Le eSIM, proprio come le classiche SIM, saranno a associate ad un numero di telefono.

La dotazione di una eSIM è quindi speculare a quella di una tradizionale SIM card. Attraverso le eSIM, gli utenti di WindTre potranno effettuare consumi per telefonate, messaggi o traffico di rete internet. Sarà inoltre possibile associare alle eSIM anche una ricaricabile standard. Il prezzo di queste schede è di 10 euro, proprio come le SIM. Al rilascio, gli utenti riceveranno un codice QR. Per attivare la linea su smartphone sarà necessario utilizzare proprio il codice QR in dotazione.