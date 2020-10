Continua la ricerca alle Sim telefoniche da collezione, esiste oramai un vero e proprio mercato poiché sono sempre più numerose le persone affascinate da questo mondo e da questo tipo di collezione. Nelle varie aste online è possibile scoprire quali sono quelle definite da collezione e per quale motivo, e soprattutto il loro valore economico attualmente in commercio.

Una scheda telefonica da collezione può vantare un costo minimo di 30,00 Euro, ma ci sono tanti casi in cui la scheda può valere 1000,00/2000,00/3000,00 Euro. Nella maggior parte dei casi i collezionisti sono alla ricerca di sequenze particolari come ad esempio a scala, dunque, 3** 3456789 o anche a ripetizione, dunque, 3** 8989898.

Alla ricerca di Sim telefoniche rare non sono solo i collezionisti, ma anche imprenditori alla ricerca di numeri telefonici facili da ricordare, come quelli da collezione, in modo da rendere la comunicazione con i propri clienti ancora più semplice. Alcune targate Tim, Wind, 3 Italia o Vodafone vantano un valore economico anche di 2000,00 Euro, ovviamente se sono tenute in buone condizioni e, magari, ancora confezionate.

Sim telefoniche da collezione: ecco alcune curiosità a riguardo

A far conoscere questo mercato è anche un noto programma televisivo conosciuto come Le Iene con un recente e interessante servizio dedicato. Gli inviati hanno chiesto alle note aziende telefoniche TIM, Vodafone, Wind e tre Italia di offrire loro alcune schede telefoniche che sarebbero potute rientrare nella lista da collezione per venderle e offrire il ricavato in beneficenza. Difatti, il ricavato è andato tutto in beneficenza all’Istituto Nazionale dei Tumori.