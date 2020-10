Attualmente, possiamo dire con certezza che le due aziende di telecomunicazione più sul pezzo per quanto riguarda il 5G sono TIM e Vodafone. Nella telefonia italiana sono in netto vantaggio rispetto alle altre e, proprio in queste ore, stanno avanzando delle offerte davvero interessanti. Per quanto concerne l’operatore blu, propone la tariffa TIM Advance 5G Unlimited, la quale è compatibile con la rete Internet di nuova generazione e include minuti, SMS, GIGA illimitati in 5G con velocità fino a 2Gbps.

Offerte 5G: ecco quali sono le tariffe di TIM e Vodafone presenti sul mercato

Andando a vedere nel dettaglio l’offerta di TIM, le tariffe con connessione mobile 5G partono da 29,99 euro al mese. Gli utenti, dunque, prendendo in esame la tariffa di cui abbiamo parlato precedentemente, possono usufruire di:

Chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi.

SMS illimitati verso i numeri mobili.

verso i numeri mobili. 50GB di internet alla massima velocità della connessione 5G.

Come detto prima, il costo da sostenere mensilmente è di 29,99 euro. Il costo iniziale sarà di 9,99 euro.

Passiamo a Vodafone. Il gestore telefonico rosso presenta una buona offerta con l’innovativa connessione 5G e mette sul piatto la nuova tariffa chiamata Infinito, attraverso la quale si possono avere:

Chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi.

SMS illimitati verso i numeri mobili.

GB illimitati.

1000 minuti per i numeri extra eu.

per i numeri extra eu. 1GB per il roaming all’estero.

In questo caso, il costo mensile da rispettare è di 36,99 euro. Tuttavia, i clienti che scelgono di sostenere il costo con smart pay, vedranno un abbassamento dell’offerta a 24,99 euro. Quest’ultima è attivabile direttamente online in maniera molto semplice e veloce, basterà seguire le istruzioni all’apposita pagina.

Al momento solo questi due operatori telefonici propongono delle offerte con la rete 5G. State connessi per eventuali aggiornamenti in merito sugli altri operatori.