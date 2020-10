Il gestore telefonico Iliad continua a riscuotere un successo incredibile sul mercato grazie alla sua trasparenza, ottimo servizio e offerte telefoniche low cost. I consumatori possono prendere in considerazione varie tariffe dell’operatore e scegliere quella che rispecchia maggiormente e proprie esigenze, ma purtroppo Iliad ha deciso di eliminare in modo definitivo Flash 100.

Una tariffa telefonica decisamente apprezzata e scelta da gran parte dei consumatori, purtroppo adesso non è più disponibile. In compenso, però, ci sono diverse offerte telefoniche a partire da 4,99 Euro al mese.

Iliad e le offerte telefoniche disponibile attualmente sul mercato: ecco quali sono

Con un costo di soli 4,99 Euro i consumatori interessati al servizio del gestore telefonico francese possono usufruire dei contenuti della tariffa Iliad Voce: minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, e 40MG di traffico dati alla massima velocità della connessione 4G. E’ previsto per tutti i nuovi clienti un costo iniziale di 9,99 Euro per la nuova scheda telefonica, ma non ci sono vincoli e costi nascosti.

L’altra offerta telefonica disponibile è 70GB con la quale è possibile usufruire di: chiamate ed SMS illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, e 70GB di traffico dati alla massima velocità della connessione 4G. In questo caso il canone mensile previsto è pari a 7,99 Euro al mese e i consumatori devono sostenere un costo iniziale di 9,99 Euro per la nuova SIM telefonica. Anche in questo caso non è previsto alcun vincolo contrattuale e costo nascosto, difatti Iliad si caratterizza fortemente per la sua trasparenza.