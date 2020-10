Robert Downey Jr. è il protagonista del nuovo spot pubblicitario di OnePlus 8T, il flagship della Serie 8 lanciato dall’azienda qualche giorno fa.

Lo spot pubblicitario evidenzia quelli che sono gli elementi più importanti e all’avanguardia di OnePlus 8T: la fotocamera e, soprattutto, la batteria. Per chi non lo sapesse, infatti, lo smartphone è dotato di una doppia batteria per una capacità totale di 4.500 mAh e supporta il nuovo sistema di ricarica Warp Charge 65, che offre un’intera giornata di autonomia in appena quindici minuti di ricarica.

Il comparto fotografico di alta qualità, invece, include un sensore principale da 48 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore ultra-grandangolare da 16 MP ed angolo di visione di 123 gradi, una lente Macro ed un obiettivo monochrome per gli scatti in bianco e nero.

Robert Downey Jr protagonista dello spot pubblicitario di OnePlus 8T

Gran parte delle immagini del nuovo spot pubblicitario con protagonista Robert Downey Jr (l’attore di Iron Man, per intenderci), sono state proprio girate con OnePlus 8 per mostrarne la qualità della fotocamera principale e del sensore ultra-grandangolare, oltre a dare un breve assaggio della stabilizzazione dell’immagine e la ripresa in 4K a 60 fps.

Viene poi menzionata un’altra caratteristica importante di OnePlus 8T, ovvero la frequenza di aggiornamento dello schermo, fissata a 120 Hz.

Oltre ciò, OnePlus ha di recente anche rilasciato un breve teaser che testimonia la collaborazione dell’azienda con CD Projekt Red per una fantastica edizione di OnePlus 8T dedicata a Cyberpunk 2077.

Ricordiamo, infine, che OnePlus 8T è disponibile in pre-ordine su OnePlus.com nella versione 8GB + 128GB nei colori Aquamarine Green e Lunar Silver, al prezzo di 599,00€; e nella versione 12GB + 256GB in Aquamarine Green al prezzo di 699,00€. Le spedizioni partiranno il 20 Ottobre.