Ci siamo. OnePlus ha appena annunciato il suo nuovo top-gamma, OnePlus 8T. Rispetto agli altri smartphone della Serie 8, OnePlus 8T presenta un design rinnovato ed una serie di tecnologie di ultima generazione, a partire dal sistema di ricarica: Warp Charge 65.

Dotato di una doppia batteria per una capacità totale di 4.500 mAh, il sistema messo a punto dall’azienda permette di ricaricare lo smartphone in una manciata di minuti per averlo, così, sempre carico e pronto all’uso. Warp Charge 65, infatti, è la soluzione di ricarica più veloce ed avanzata mai realizzata da OnePlus, che offre un’intera giornata di autonomia in appena quindici minuti di ricarica.

Un sistema tra l’altro sicuro: OnePlus 8T, infatti, è dotato di dodici sensori di temperatura ed un chip di sicurezza aggiuntivo nell’adattatore e nel cavo, per mantenere la temperatura dello smartphone ottimale anche mentre è in carica.

OnePlus 8T, altre caratteristiche e prezzi

Cambiamenti, come abbiamo detto, anche dal punto di vista del design. OnePlus 8T sfoggia un display AMOLED piatto con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Abbandona, dunque, il trend dello schermo con bordi leggermente curvi. Il modulo fotografico è stato poi spostato dal centro all’angolo superiore sinistro: il sistema a quattro fotocamere include un sensore principale da 48 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore ultra-grandangolare da 16 MP ed angolo di visione di 123 gradi, una lente Macro ed un obiettivo monochrome per gli scatti in bianco e nero.

Sotto la scocca dello smartphone si nasconde il processore Qualcomm Snapdragon 865 5G con modem Snapdragon X55 5G. Il tutto è accompagnato da 8 GB o 12 GB di RAM ed un massimo di 256 GB di spazio di archiviazione interna. Con un hardware del genere, OnePlus 8T offre prestazioni veloci e stabili.

A bordo troviamo la nuova OxygenOS 11 basata sull’ultima versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile, ovvero Android 11. Questa ROM personalizzata introduce tante novità, tra cui undici nuove opzioni per l’Always-on display, la modalità Zen 2.0 ed un’interfaccia utente ridisegnata.

OnePlus 8T è disponibile a partire da oggi in pre-ordine su OnePlus.com nella versione 8GB + 128GB nei colori Aquamarine Green e Lunar Silver, al prezzo di 599,00€; e nella versione 12GB + 256GB in Aquamarine Green al prezzo di 699,00€. Lo smartphone arriverà il 20 ottobre.