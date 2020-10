All’inizio di questo mese, Google ha annunciato il rebranding di G Suite in Workspace e ha fornito un’anteprima di nuovi – e indistinguibili – design di icone per alcune delle sue app. La prima app a ottenere la nuova icona è stata Google Drive pochi giorni fa, e ora Gmail è la prossima. Secondo AndroidPolice, l’icona non sarà più caratterizzata dalla busta bianca e rossa a cui siamo abituati ma ci sarà spazio per un design multicolore. La forma rimarrà quella di una lettera.

La nuova icona è inclusa nella v2020.10.04 di Gmail, che sta lentamente uscendo sul Play Store. Se non vuoi aspettare la versione pubblica, puoi scaricare manualmente l’apk dell’app dal sito APK Mirror.

Gmail è la seconda app a ricevere un nuovo design

Sul sito sono disponibili due versioni, una delle quali è quella universale che funziona praticamente su qualsiasi dispositivo Android 6.0 e successivo. Una volta installata, l’app sostituirà facilmente la vecchia versione di Gmail esistente, non sono necessarie soluzioni alternative.

La nuova icona dovrebbe sostituire quella esistente nell’avvio delle app e nei vari menu, ma anche nella barra delle notifiche. Ci vorrà un po’ per abituarsi, ma almeno la forma non è cambiata.Con ciò, un’altra app Google avrà terminato la sua transizione ad un design più colorato.

Google Drive è stata la prima app a ricevere una nuova icona ed è già disponibile per gli utenti. Su Android, è ancora in fase di lancio con la versione 2.20.401.06.40 tramite il Play Store, anche se l’elenco deve ancora essere aggiornato. La nuova icona è visibile nell’icona della schermata iniziale e nella schermata iniziale.