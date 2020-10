Gmail Go di Google è una delle tante app rilasciata in versione più leggera progettata per smartphone con specifiche di fascia bassa. Essa è disponibile per tutti i device che eseguono una versione Go del sistema operativo Android. L’azienda ha ora ampliato la gamma di smartphone che possono ottenere l’applicazione.

Google ha rilasciato l’app Gmail Go sul Play Store ed è disponibile per tutti i telefoni Android, senza restrizioni. Gmail Go offre la stessa esperienza di posta elettronica dell’app Gmail a tutti gli effetti, ma non ha alcuni degli elementi visivi pesanti che si trovano nell’app Gmail.

Gmail Go è la nuova app di Google

Inoltre, non è integrato con Google Meet in quanto il pulsante “Meet” nella parte inferiore dello schermo è assente. L’aspetto generale dell’app è leggermente “più pulito”, nel senso che non fa uso di ombre. Al momento puoi scaricare l’app Gmail Go dal Google Play Store, ma tieni presente che potresti non trovarla ‘graficamente gratificante’ se sei abituato all’app versione normale. Se hai problemi con la gestione della RAM, questa app può tornare utile per liberare spazio nella RAM sul tuo device.

L’interfaccia utente di Gmail Go segue la stessa struttura dell’app normale, ma non include alcune funzionalità. Gli elementi dell’interfaccia utente dell’app sono più piatti rispetto alla normale app Gmail, senza strati. Al suo posto, utilizza un contorno bianco per la barra di ricerca e il pulsante Scrivi per aiutarli a distinguersi.

Inoltre, il rapporto afferma che il frame rate dell’app è stato limitato così tanto che si traduce in un ritardo percettibile quando si scorre l’app. Questa è probabilmente stato progettato per un’ottimizzazione delle prestazioni che andrà a vantaggio dei dispositivi con specifiche di fascia bassa. Come accennato in precedenza, l’app non è limitata ai dispositivi Android Go ed è disponibile per i normali dispositivi Android con Android 10+.