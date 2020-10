Vodafone: tre offerte fino a 100 giga in 4G per gli ex utenti

Vodafone è un’istituzione della telefonia mobile e non solo, con l’intero continente europeo che lo giudica come il miglior gestore. Questo provider è stato in grado di costruire la migliore rete in 4G di tutto il territorio, con una qualità che di certo supera di gran lunga la concorrenza.

Tutte queste peculiarità non hanno però salvato il gestore dalla diaspora di utenti che Iliad ha causato a tutte le aziende telefoniche in Italia. Proprio per controbattere a questo fenomeno, Vodafone a scelto di proporre tre nuove offerte per una campagna Winback. Questa sarà dunque diretta in una sola direzione: recuperare gli ex utenti.

Vodafone lancia tre offerte strepitose per permettere al pubblico degli ex utenti di rientrare

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga