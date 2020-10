Sono tantissimi i gestori di telefonia mobile che mettono a disposizione le loro offerte per il pubblico. Allo stesso tempo sono altrettanti gli utenti che provano ogni giorno a rimettere in piedi la propria economia scegliendo una promozione con costi molto più bassi. Ovviamente l’obiettivo è quello di conciliare alla convenienza anche la quantità e la qualità e in questo caso CoopVoce può essere la scelta giusta.

Il noto provider attualmente leader nella branca di virtuali sto riuscendo a riscuotere un discreto successo soprattutto negli ultimi mesi. Il merito è da attribuire a tutte le nuove promozioni lanciate, le quali riescono a mettere insieme tutte le qualità che l’utente medio richiede. In questo caso le offerte proposte sono addirittura due ed entrambe risultano disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 10 e la Easy arrivano con prezzi fuori mercato

In questo momento sul sito ufficiale di CoopVoce potete trovare due promozioni di buon livello a poco prezzo. La prima è la ChiamaTutti TOP 10, la quale include al suo interno il meglio. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti i 10 giga di traffico dati in 4G per soli 9 euro al mese. Il prezzo vale per sempre, senza cambiamenti futuri.

L’altra soluzione è poi la ChiamaTutti Easy, promo che costa poco offrendo il giusto. Sono infatti disponibili nell’offerta 300 minuti verso tutti i gestori, 300 SMS verso tutti e 3 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. Il tutto ad un prezzo di 4,50 € per sempre e per tutti.