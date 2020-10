CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 40 ancora disponibile per 9,50 euro

Si è diffusa fin troppo spesso l’idea che un gestore valga l’altro all’interno del mondo della telefonia mobile. In realtà tale affermazione non può essere altro che falsa, visto che ogni azienda si comporta come meglio crede e secondo alcuni canoni ben definiti. CoopVoce ad esempio è un provider virtuale che riesce attualmente ad avere una buona cornice di pubblico da gestire.

Il tutto però è arrivato dopo alcuni cambiamenti necessari al proseguimento della sua storia tra i gestori telefonici. CoopVoce rischio infatti di vedere il baratro dopo pochi mesi, soprattutto dopo le tante critiche da parte degli utenti. In molti sostenevano che i contenuti non fossero all’altezza, nonostante ci fossero dei prezzi davvero interessanti. Ora la situazione è cambiata e il noto provider risulta uno dei più presi in considerazione soprattutto per la sua grande affidabilità.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 40 resta disponibile ancora per un po’ al prezzo di 9,50 € al mese

Quando si parla di CoopVoce non si può lasciar fuori dal discorso la celebre linea di promo che prende il nome di ChiamaTutti. Questa include al suo interno diverse promozioni, proprio come la nuova Top 40. Questa è ancora disponibile per tutti, al prezzo di soli 9,50 € al mese e per sempre.

All’interno di questa soluzione gli utenti che la sottoscrivono possono trovare il meglio. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti e 40 giga di traffico dati in 4G. La prova può essere sottoscritta anche dai già clienti.