Dopo aver dato il via a una campagna di SMS rivolta ai già clienti, WindTre dedica una delle sue migliori offerte agli ex clienti esortandoli ad effettuare nuovamente il trasferimento del numero. La tariffa in questione è la WindTre Go 70 Fire Plus ed è rivolta esclusivamente agli ex clienti selezionati dal gestore che ricevono l’apposito SMS.

WindTre Go 70 Fire Plus: come attivare l’offerta con 70 GB a soli 6,99 euro al mese!

Il gestore dedica la sua offerta WindTre Go 70 Fire Plus soltanto ad alcuni ex clienti, i quali dopo aver ricevuto l’SMS da parte di WindTre hanno la possibilità di completare l’attivazione acquistando la SIM ed effettuando nuovamente la portabilità del numero. L’iniziativa avrà termine il 16 ottobre ma non è da escludere la possibilità che l’operatore decida di prorogarne la scadenza.

La tariffa permette di ricevere ogni mese le seguenti quantità di minuti, SMS e Giga di traffico dati:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

70 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Il costo di rinnovo è di soli 6,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo. L’attivazione avviene gratuitamente e anche la SIM è offerta gratuitamente dal gestore.

L’operatore consente di completare l’attivazione della nuova SIM e della tariffa WindTre Go 70 Fire Plus presso i punti vendita presenti in alcune province selezionate.

Gli ex clienti che non riceveranno la possibilità di ottenere la tariffa in questione potranno comunque consultare il sito ufficiale dell’operatore o recarsi in uno dei punti vendita e richiedere l’attivazione di una delle offerte WindTre Go 50.