MediaWorld cerca in tutti i modi di distogliere l’attenzione degli utenti dall’Amazon Prime Day, puntando su sconti affidabili, ben fatti ed in grado di convincere, sia per la qualità degli stessi, che per i modelli effettivamente inclusi nella campagna.

Tutti gli acquisti, come sempre accade parlando di MediaWorld, risultano essere disponibili sia in negozio che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Indipendentemente dal modello che l’utente sceglierà, le spese di spedizione sono sempre da aggiungere, risultano quindi essere a pagamento, solo per la consegna al domicilio.

Al superamento dei 199 euro di spesa, inoltre, sarà possibile affidarsi al finanziamento a Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi. Non perdetevi le offerte Amazon Prime Day, le trovate tutte sul nostro canale Telegram.

MediaWorld: le offerte fanno paura alle concorrenti

I prezzi di alcuni prodotti appaiono essere decisamente interessanti, osservando da vicino gli smartphone, ad esempio, notiamo la presenza di Xiaomi Redmi Note 9 in vendita a 179 euro, Oppo Find X2 Lite a 399 euro, Samsung Galaxy A21s a 159 euro, Apple iPhone 11 Pro a 979 euro, Huawei P30 Lite a 219 euro, Apple iPhone SE a 449 euro, Motorola Moto E6s a 99 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 159 euro, Apple iPhone 11 a 699 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 269 euro e Xiaomi Mi Note 10 Lite a 299 euro.

Non mancano altre occasioni mirate sia su computer e tablet, che televisioni di ultima generazione, come ad esempio splendidi TV Oled marchiati LG della serie BX. Per le altre offerte del volantino MediaWorld potete decidere di collegarvi subito al sito internet ufficiale dell’azienda, premendo questo link.