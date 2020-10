Unieuro sorprende tutti con il lancio di un ottimo volantino SottoCosto che prova a soddisfare le crescenti richieste dei consumatori, pronti a spendere cifre considerevoli per acquistare la tecnologia.

La natura della campagna promozionale è definita, ciò sta a significare che le scorte effettivamente disponibili in negozio paiono essere limitate, e potrebbero terminare prima del previsto. Il volantino Unieuro è ad ogni modo attivo fino al 18 ottobre 2020, sia online che in negozio, con possibilità di ricevere la merce gratuitamente presso il proprio domicilio, per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Codici sconto Amazon ed offerte speciali sono disponibili sul nostro canale Telegram, iscrivetevi premendo qui.

Volantino Unieuro: il SottoCosto aiuta a risparmiare

Tantissimi sono gli smartphone effettivamente in promozione da Unieuro, i migliori sono sicuramente Samsung Galaxy S10 Lite, in vendita a 399 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 649 euro, Galaxy S20+ a 699 euro, Galaxy A51 a 259 euro, Galaxy A10 a 119 euro, Galaxy A21s a 149 euro, Huawei P40 Lite 5G a 299 euro, Huawei P40 Lite E a 159 euro, Motorola One Fusion+ a 229 euro, Motorola One Macro a 139 euro, Oppo Reno 2 a 329 euro, Oppo A52 a 149 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 199 euro e LG K41s a 119 euro.

Interessanti sono anche le scelte di Unieuro in merito agli sconti applicati sui wearable, spicca sicuramente Samsung Galaxy Watch Active 2 a 199 euro, Amazfit Bip Lite a 39,99 euro, Huawei Watch GT 2 a 139 euro e similari.

Il volantino Unieuro lo potete scoprire direttamente nelle pagine che trovate qui sotto, per maggiori informazioni