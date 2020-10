Sembrerà impossibile ma esiste un modo per ricevere alcuni prodotti Amazon in modo del tutto gratuito. Il colosso dell’ecommerce mette a disposizione dei propri clienti tantissimi programmi interessanti. Basti pensare al servizio Prime, che non una spesa annua comunque contenuta offre, insieme alla consegna in un giorno, un sacco di altri benefit.

Tra questi spina sicuramente il servizio Prime Video, ma anche quello legato alla musica e ai libri. Compresi anche i servizi di Photos e Drive oltre che l’abbonamento a Twitch. Per poter ottenere queste agevolazioni però bisogna aderire ad alcune iniziative come Amazon Product Sampling e Amazon Vine; entrambe danno la possibilità di ricevere prodotti in modo gratuito a casa propria, ecco come.

Amazon: come ricevere prodotti gratuiti direttamente a casa

Il primo metodo per ricevere prodotti direttamente a casa propria è l’iscrizione al servizio Prime Product Sampling. Questo servizio permette di ricevere dei campioni gratuiti direttamente presso la propria abitazione per poterli provare senza impegno. L’idea ricalca in tutto e per tutto i classici omaggi tipici, ad esempio dei negozi di profumeria. Amazon spera in questo modo di ampliare il mercato dei prodotti per la casa e per l’igiene intima, settori che ancora non hanno preso il volo sullo store digitale.

Per quanto riguarda Amazon Vine invece, il servizio da la possibilità di ricevere prodotti gratuito a casa nel caso in cui si diventasse un dei “Top recensori“. Più recensioni verranno pubblicate più alto sarà il piazzamento e, una vota entrati nella Top 1’000 si potrà accedere a tanti vantaggi, tra cui la spedizione di prodotti omaggio.