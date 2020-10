Ha finalmente inizio l’Amazon Prime Day, l’iniziativa riservata agli iscritti al programma Prime e che consiste in due giornate di sconti e promozioni incredibili su migliaia di prodotti: dagli smartphone ai TV, dalle lampadine smart agli speaker portatili, dagli accessori telefonici a quelli per le auto ai prodotti per la cura della casa e della persona, dagli strumenti per il giardinaggio a quelli per il barbecue.

Per tutta la giornata di oggi 13 ottobre e quella di domani, Amazon riserverà delle fantastiche offerte a chiunque sia abbonato al servizio Prime. Se non ti sei ancora iscritto al programma, puoi farlo adesso usufruendo della prova gratuita di 30 giorni prevista da Amazon, per poi annullare la sottoscrizione all’abbonamento poco prima della scadenza del mese di prova. Così facendo, anche tu potrai partecipare all’iniziativa ed acquistare tutto ciò di cui hai bisogno ad un prezzo super scontato.

Se sei alla ricerca delle offerte migliori, ti consigliamo di tenere d’occhio questo articolo perché lo aggiorneremo costantemente inserendo tutte le offerte che non potrai farti scappare! In alternativa, puoi aderire ad uno dei nostri canali Telegram per ricevere in tempo reale notifiche relative alle offerte da non perdere. I canali da seguire sono

Le migliori offerte di Amazon Prime Day