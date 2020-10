Huawei rilascia la EMUI 11 in versione beta per questi smartphone

Huawei è in continuo cambiamento ma purtroppo non solo in meglio, visto che ci sono anche delle problematiche. Tra queste c’è quella col governo americano che infatti continua ad ostacolare l’azienda cinese che non può più avere a che fare con i servizi di Google.

Stando a quanto riportato infatti le vendite sarebbero in netto calo rispetto ai mesi scorsi, nonostante Huawei continui ad essere l’azienda che vende di più. In questo momento il colosso cinese sta temporeggiando prima di lanciare il suo nuovo sistema operativo proprietario. Per questo ecco che arriva finalmente la nuova versione dell’interfaccia che sarà basata su Android 11 chiamata EMUI 11.

Huawei: la nuova EMUI 11 arriva solo in versione beta per questi smartphone

