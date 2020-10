Euronics attiva una campagna promozionale assolutamente incredibile, nella quale comunque riesce a scontare un elevato numero di prodotti, offrendo agli utenti anche la possibilità di accedere a prezzi veramente invitanti.

Il meccanismo che regola “I Magnifici 10” di Euronics è assolutamente interessante ed invitante, l’utente può recarsi in un qualsiasi negozio dislocato sul territorio italiano, ed acquistare praticamente ciò che più desidera, spendendo comunque almeno 599 euro. Fatto questo, potrà poi decidere di aggiungere un altro prodotto tra quelli contrassegnati e selezionati da Euronics, pagandolo comunque soli 199 euro.

Tantissimi codici sconto Amazon sono disponibili sul canale Telegram di TecnoAndroid, iscrivetevi qui.

Euronics: il volantino nasconde tantissimi sconti

Al netto del funzionamento della promozione indicata poco sopra, all’interno del volantino Euronics trovano posto innumerevoli sconti di pregevole fattura. Uno dei migliori è sicuramente quello applicato al Samsung Galaxy S20, il top di gamma dell’azienda sudcoreana, risulta essere acquistabile con un esborso di soli 649 euro. Il prezzo è ancora abbastanza elevato, ed allo stesso tempo non è il più basso di sempre, ma è considerevolmente interessante, proprio per la qualità generale del prodotto in questione.

Sempre restando sulle stesse identiche cifre incrociamo l’Oppo Find X2 Neo, un terminale recentemente comparso sul mercato italiano, che integra al proprio interno un processore di fascia medio-alta, e sopratutto tantissima qualità.

Se volete conoscere da vicino il volantino Euronics, ricordando che ad ogni modo risulta essere disponibile in ogni punto vendita in Italia, ma non direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, aprite le pagine che abbiamo inserito per voi nell’articolo.