Al giorno d’oggi per controllare la copertura assicurativa della propria auto, ovvero l’Rc Auto, esistono svariati modi e non siamo più obbligati a recarci necessariamente presso un ufficio dedicato. Attualmente esistono infatti diverse applicazioni anche gratuite che possiamo tranquillamente scaricare e utilizzare sui nostri smartphone.

Ecco alcune app gratuite per controllare l’Rc Auto

Per verificare la validità della nostra polizza assicurativa uno dei metodi più semplici e più rapidi è quello di utilizzare alcune applicazioni direttamente dal nostro smartphone. L’utilizzo di queste app può infatti risultare molto utile in alcune circostanze. Partiamo analizzando alcune applicazioni per il controllo della polizza assicurativa dei dispositivi con a bordo Android. Tra le app gratuite per questo sistema operativo è possibile scaricare:

Verifica RCA Italia;

Controllo Veicoli Free;

Scanner veicoli;

Infotarga;

Targa Easy Veicoli;

Targa scanner.

Per quanto riguarda i dispositivi con a bordo il sistema operativo di Apple, ovvero IOS, alcune app gratuite per controllare l’Rc Auto sono:

iTarga;

Scanner veicoli;

Targa Scan;

Veicolo info targa;

Altolà.

Attraverso queste applicazioni, i conducenti della propria auto potranno controllare in maniera rapida ed efficacie la validità della propria polizza assicurativa e non solo. Con queste app è infatti possibile verificare e controllare ulteriori cose, come ad esempio alcune informazioni del proprio veicolo (data di immatricolazione, modello, ecc) e il bollo auto. In alternativa a queste app, sarà poi possibile recarsi presso il sito web Portale dell’automobilista. Su questo sito (realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) è possibile trovare una sezione dedicata proprio a questa polizza assicurativa RCA.