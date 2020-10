The 100, Black Lightning, Cursed: le serie tv d'avventura su Netflix

Netflix, la piattaforma nata il 29 agosto 1997 in California, dai soci Reed Hastings e Marc Randolph ci ha permesso di viaggiare con la mente per svariati mesi in un periodo molto difficile. La quarantena dopotutto è parsa più breve grazie al colosso e alle sue serie televisive. Tra queste possiamo vedere “Peaky Blinders”, “Baby”, “After Life”, “Vis A Vis”, “The Witcher”, “La Casa di Carta”, “Suburra”, “Narcos”, “Dark”, “Lucifer”, “The Order”, “You”, “Tredici”, “Sabrina”, “Lucifer” e “Black Mirror”. Ma anche “Young Wallander”, “Away”, “The Dutchess”, “Ratched”, “Jake Whitehall”, “How to get away with murder”, “Grace e Frankie”. Al suo interno vi sono ovviamente opere di tutti i generi come ad esempio The 100, Black Lightning, Cursed (genere: Avventura).

The 100, Black Lightning, Cursed: le trame delle serie televisive targate Netflix

Iniziamo da una preziosa perla offerta ben 6 anni fa dalla piattaforma. The 100 ad oggi è arrivata alla settima stagione ed è ambientata in un futuro apocalittico. Qui, in seguito alla distruzione del pianeta Terra causata da una guerra nucleare, la popolazione è stata rasa al suolo. Così per salvare il pianeta, il Consiglio a capo delle stazioni decide di spedire sulla Terra un gruppo di 100 giovani delinquenti detenuti in prigione.

Black Lightning invece ha come protagonista Jefferson Pierce, un preside dai superpoteri del liceo locale, costretto a lasciare l’attività di protettore per salvaguardare la sua salute. L’arrivo di The Hundred, una nuova gang criminale nella città però lo costringono a riprendere i panni di Fulmine Nero.

Infine Cursed è una delle serie televisive “neonate” della piattaforma (il 17 luglio 2020). Nimue, un’eroina teenager destinata a diventare la potente Dama del Lago trova un partner inaspettato in Artù, un mercenario in missione per trovare Merlino e consegnarli una vecchia spada. Durante il viaggio, Nimue diventerà il simbolo del coraggio e della ribellione contro Red Paladins e il loro Re Uther.