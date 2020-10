TIM non vuole essere da meno ai principali rivali nel campo della telefonia mobile. Durante le precedenti settimane vi abbiamo parlato delle tariffe previste da WindTre, Vodafone e sopratutto da Iliad per i nuovi abbonati. Anche il gestore italiano cerca di attirare nuovo pubblico, mediante promozioni vantaggiose che uniscono soglie di consumo ampie e costi bassi.

TIM, le offerte migliori di Ottobre con 50 Giga e minuti

Anche in queste settimane autunnali, il provider italiano metterà a disposizione del suo pubblico una tariffa come la Supreme New. Questa promo, divenuta già famosa durante l’estate, garantisce ai clienti chiamate senza limiti e 50 Giga per la connessione di rete al prezzo di 5,99 euro. La ricaricabile vale solo per le nuove attivazioni e per i clienti che effettuano la portabilità da Iliad o altri operatori low cost.

Tutti coloro che non potranno accedere al bundle della Supreme New avranno la possibilità di attivare una ricaricabile altrettanto vantaggiosa come Steel Pro. Il prezzo di tale tariffa sale a 7,99 euro. Il pacchetto di consumi prevede sempre contenuti senza limiti per chiamate ed SMS più 50 Giga internet. Anche in questo caso è necessario richiedere la portabilità del numero da operatori come Vodafone o WindTre.

Date le caratteristiche di queste ricaricabili, l’attivazione potrà essere chiesta solo negli store ufficiali del gestore italiano. Non è prevista in alcun modo l’attivazione delle suddette tariffe attraverso il sito internet ufficiale di TIM. Per quanto concerne l’operazione di portabilità, invece, saranno necessari sino a tre giorni lavorativi per il cambio della rete.