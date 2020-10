Sconti a non finire attendono tutti gli utenti che si avvicineranno al volantino Expert reso disponibile dall’azienda direttamente in ogni singolo punto vendita sul territorio nazionale. Il risparmio in questo caso è incredibilmente vario ed interessante, proprio perché è distribuito su un numero elevato di modelli (anche di categorie merceologiche differenti).

L’accesso al volantino Expert attuale è possibile indistintamente dalla provenienza o dalla dislocazione sul territorio nazionale, l’utente può anche decidere di affidarsi all’e-commerce aziendale, ma ad ogni modo dovrà fare i conti con le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

L’idea su cui poggia le basi la campagna parte dalla rivendita di elettrodomestici, Expert ha infatti pensato di invogliare il consumatore all’acquisto di un prodotto di questo tipo, promettendo in cambio la macchina per il caffè Lavazza Jolie Plus, a titolo completamente gratuito (il suo valore commerciale supera i 100 euro). Per ottenerla non sarà necessario superare un determinato livello di spesa, ma bisognerà solamente acquistare uno dei modelli selezionati.

Premete qui per collegarvi al canale Telegram di TecnoAndroid dedicato ad Amazon, ogni giorno troverete in regalo tantissimi codici sconto gratis.

Volantino Expert: sconti ed offerte alla portata di tutti

Per cercare di catturare l’interesse anche degli utenti pronti ad acquistare un nuovo smartphone, Expert ha giustamente pensato di proporre uno dei prodotti più recenti e richiesti dai consumatori italiani, ovvero il Samsung Galaxy S20. Il suo prezzo iniziale è da sempre considerato troppo elevato, ecco quindi che i 599 euro necessari per il suo acquisto sono divenuti con il tempo più alla portata di ognuno di noi.

Maggiori dettagli in merito al volantino Expert sono disponibili direttamente nelle pagine che trovate qui sotto.