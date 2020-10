Xiaomi non si ferma più, nel corso delle prossime settimane aprirà un nuovo Mi Store nel nord Italia, più precisamente allo Shopville Le Gru, in via Crea 10 a Grugliasco.

La cerimonia di inaugurazione si terrà il 23 ottobre alle 10:30, con il celebre rito del taglio del nastro. Lo store è stato situato al piano terra del centro commerciale, su una superficie di circa 200mq, con 10 dipendenti; al suo interno sarà possibile acquistare tutti i dispositivi di casa Xiaomi, tra cui appunto i più recenti Xiaomi Mi 10T.

Xiaomi: una espansione senza sosta sul suolo italiano

L’azienda continua ad espandersi sul territorio italiano, l’apertura dei prossimi giorni segue il Mi Store di Salerno, e lancia un segnale importante al mercato nostrano. L’obiettivo di Xiaomi, secondo Davide Lunardelli, Head of Marketing, è di “di lavorare con Mi Store Italia, per cercare di avvicinare un numero sempre maggiore di persone ad uno stile di vita connesso ed intelligente, per mezzo di un’esperienza personalizzata, in un luogo privilegiato dove potranno toccare con mano l’ecosistema di tutti i prodotti Xiaomi”.

Solo ed esclusivamente in occasione della nuova apertura, è previsto un SottoCosto su tantissimi prodotti, con sorprese speciali per tutti coloro che decideranno di partecipare.

Nel nuovo Mi Store, sopratutto per il periodo storico che stiamo attraversando, verranno rispettati rigorosamente tutti i protocolli di sicurezza previsti dai DPCM del Governo, per garantire misure efficaci contro la diffusione del virus, nonché l’ormai classico distanziamento sociale.

Per maggiori informazioni invitiamo a collegarvi direttamente al sito ufficiale Xiaomi.