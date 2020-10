Un nuovo produttore di smartphone si sta per affacciare ufficialmente nel mercato italiano, seguendo il pattern tracciato da Huawei e Xiaomi. Anche lui è cinese e ha lanciato diversi tra gli smartphone più originali visti negli ultimi periodi.

Come anticipato precedentemente si tratta di Vivo, il produttore cinese ha si è ben distinto in tempi recenti con i suoi X50, gli smartphone con fotocamera Gimbal, e ancor prima con il NEX Dual Display. Scopriamo insieme qualche anticipazione.

Il 20 ottobre 2020 sbarcherà in Italia Vivo

Il debutto di Vivo in Italia è fissato per il prossimo 20 ottobre alle ore 16. Al momento l’azienda non ha fatto trapelare cosa mostrerà durante l’evento e quali dispositivi commercializzerà ufficialmente dalle nostre parti. Gli smartphone di Vivo sono stati spesso guardati con interesse anche dall’utenza italiana per la capacità del produttore asiatico di proporre soluzione innovative.

Basta pensare al più recente Vivo APEX dotato di Gimbal Camera e più in generale alle linea APEX che ha racchiuso concept poi in parte trasformati in prodotti commerciali con la gamma Nex. Nonostante si tratti di uno dei produttori di smartphone più importanti del mercato cinese, Vivo non ha commercializzato i suoi prodotti in Italia, almeno sino ad ora.

Da qualche tempo però l’azienda nutre l’ambizione di espandere la sua presenza in Europa e ora possiamo confermare quando questo avverrà. Ultimamente vi ricordo che ha presentato il modello Vivo Nex 3S 5G, uno smartphone Android avanzato e completo sotto tutti i punti di vista con alcune eccellenze. Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire tutti i dispositivi che il colosso ha pensato per il nostro paese.