Come ogni mese, è arrivato l’appuntamento che tutti stavate aspettando. Sony ha finalmente dichiarato quali sono i nuovi giochi che ha aggiunto sullo store in versione gratuita per tutti coloro i quali hanno sottoscritto un abbonamento al servizio Ps Now.

Ma prima di andare a vedere quali sono questi titoli, soffermiamoci un momento sulle due novità esclusive appena pubblicate da Sony per PlayStation. Si tratta di due nuovi titoli open world: Just Cause 4 e Watch Dogs 2. Assolutamente da provare per gli amanti del genere, con grafica e gameplay assolutamente di alto livello. Ma veniamo ai titoli gratuiti di ottobre.

Un ottobre da urlo per i fan di PlayStation

Sono questi i titoli disponibili gratuitamente:

Days Gone

MediEvil

Friday the 13th: The Game

Trine 4 The Nightmare Prince

Rad

Battle Princess Madelyn (disponibile per il momento solo nel PS Now giapponese)

Steel Rats (disponibile per il momento solonel PS Now giapponese)

Days Gone, come tutte le esclusive sarà disponibile per un periodo di tempo limitato, precisamente fino al 4 gennaio 2021. Per il resto dei giochi come sempre non c’è un limite o una scadenza. Saranno disponibili a oltranza per tutti i giocatori abbonati. Tra questi è finalmente presente anche Medievil, un vero e proprio classico dei vecchi tempi, che in molti avranno il piacere di rigiocare.

E voi, che ne pensate? Per caso c’è uno dei vostri giochi preferiti tra questi appena inseriti? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per non perdervi nessuna novità in merito e nessuna delle novità relative al mondo della tecnologia.