Huawei: nuova EMUI 11 in arrivo per questi smartphone in beta

Huawei in questo momento a una sola priorità: trovare una soluzione a tutto ciò che sta accadendo in relazione ai rapporti con il governo americano. L’assenza dei servizi di Google dagli smartphone di ultima generazione dell’azienda cinese sta creando solo danni in termini di vendite.

Nonostante tutto questo però resta l’azienda da battere proprio in tale settore, anche se comunque si sta pensando ad un futuro diverso. Nel frattempo però l’ultima interfaccia che prende il nome EMUI 11 di è stata lanciata in versione beta per tutti gli utenti con uno smartphone adatto a riceverla. Questa nuova versione va a basarsi sul prossimo lancio di Android 11.

Huawei: la EMUI 11 basata su Android 11 arriva in versione beta, ecco su quali dispositivi

EMUI 11