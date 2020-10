Instagram si aggiorna ed introduce nuove funzionalità che rendono più semplice recuperare vecchie storie pubblicate negli ultimi tre anni ed altre finalizzate al contenimento dei comportamenti offensivi.

Instagram, nuove funzionalità per l’archivio delle Storie e anti-bullismo

Partiamo dalla prima novità. Questa riguarda l’archivio delle storie, una funzionalità che Instagram ha introdotto già da tempo e che consente di recuperare storie pubblicate in passato ed eventualmente ripubblicarle come ricordo. L’ultimo aggiornamento di Instagram ha reso più semplice il ritrovamento di vecchie storie in base al giorno o all’area geografica.

L’archivio delle storie include adesso due nuove icone: con l’opzione calendario possiamo accedere più facilmente ai contenuti che abbiamo condiviso nelle Storie un determinato giorno, settimana o mese dell’anno, degli ultimi tre anni. Con l’opzione mappa, invece, possiamo individuare più facilmente le Storie che abbiamo condiviso in una particolare area geografica, come quelle realizzate in vacanza.

Instagram ha anche annunciato un paio di nuove funzionalità anti-bullismo che tentano di nascondere automaticamente i commenti potenzialmente offensivi scoraggiando gli utenti dal pubblicarli.

A tal proposito, il team del popolare Social ha annunciato di aver rinforzato l’avviso di commento, includendo un avviso aggiuntivo quando un determinato utente cerca più volte di pubblicare un commento potenzialmente offensivo. Ricordare alle persone quali possono essere le conseguenze del bullismo fornendo un feedback in tempo reale permette a questi soggetti di fermarsi un momento e pensare a ciò che stanno per fare, riflettendo sulle parole e su ciò che tali parole potrebbero provocare nella vittima.

Infine, è adesso anche possibile visualizzare i commenti nascosti. Ovviamente l’opzione è disponibile per l’account che ha deciso di nascondere i commenti offensivi, mentre gli altri utenti continueranno a non vederli.

Prima di lasciarvi, ricordiamo che oggi si celebra il 10° compleanno di Instagram e per l’occasione il team di Facebook ha pensato pensato ad un simpaticissimo easter-egg che permette di cambiare l’icona dell’applicazione. Per scoprire come sbloccare l’easter-egg e cambiare l’icona di Instagram ti consigliamo di dare un’occhiata al nostro articolo dedicato!