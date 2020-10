Tanti auguri Instagram! Quello che oggi è divenuto uno dei Social più popolari al mondo spegne dieci candeline. Son passati ben dieci anni da quando Instagram ha fatto il suo debutto su AppStore (6 ottobre 2010), e per celebrare questo importante compleanno, il team di Facebook ha pensato ad un easter-egg che permette di cambiare l’icona dell’applicazione.

Ricordate l’icona con la fotocamera in stile polaroid di colore marrone? E’ stata la prima icona dell’app Instagram, un design che il team ha mantenuto per più di cinque anni ma che ha comunque subito qualche piccolo processo di restyling. Ebbene, l’ester-egg in questione permette di attivare l’icona classica di Instagram, un regalino per i più nostalgici.

Ma non finisce qui! Le icone disponibili includono anche una serie di variazioni dell’icona attuale, che può essere impostata a tema Pride o con opzioni monocromatiche. Inoltre, ma non meno importante, l‘aggiornamento dell’app include anche altre due novità molto interessanti che riguardano l’archivio: è adesso possibile accedere ad una mappa che mostra dove sono stati realizzati i video e le foto delle Stories più vecchie ed accedere ad un calendario delle tue storie degli ultimi tre anni.

Instagram, il trucco per cambiare l’icona dell’app con quella vecchia!

Bando alle ciance, ecco il trucco per cambiare l’icona di Instagram. Anzitutto, è necessario accedere all’area Impostazioni di Instagram e fare uno swipe verso il basso, per rivelare la parte superiore alla voce Notifiche. A questo punto verranno mostrate delle emoji, e scorrendo ancora un po’ si riceverà un messaggio da Instagram e si sbloccheranno le nuove icone. Basterà selezionare quella preferita per applicare il nuovo design.

A seguire, un breve video illustrativo.